Російська економіка задихається від війни – Bloomberg

Зростання російської економіки зупинилося. Доходи від нафти впали. Дефіцит бюджету зріс до найбільшого за останні три десятиліття. Інфляція і процентні ставки залишаються болісно високими.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Після значного збільшення військових витрат, дані про які приховуються Кремлем — російські міністри, банкіри та економісти публічно попереджають, що їхня економіка перебуває в глибокій кризі.

Витрати на військову та національну безпеку коштуватимуть Кремлю майже 172 млрд дол цього року, сказала Олександра Прокопенко, співробітниця Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Існують інші подібні оцінки, але цифра Прокопенко становить близько 8% ВВП.

Як повідомляє Bloomberg, за стінами банків країни деякі інсайдери б'ють на сполох про наближення боргової кризи.

Окрім ймовірної кризи у банківському секторі, мова йде про падіння російських доходів від нафти. Навіть зустріч Трампа із Путіним на Алясці була узгоджена на тлі загрози нових санкцій США щодо поставок нафти.

За інформацією Bloomberg, Путін повторив прохання про скасування санкцій як частину будь-якої угоди із США.

Триваюча війна ставить банки під загрозу банкрутства, а, отже і держбюджет РФ, особливо якщо будуть введені додаткові санкції.

Однак, навіть за умови тривалого перемир'я, Росія може зіткнутися з проблемою демілітаризації економіки, яка стала залежною від війни, що може спровокувати банкрутства серед сильно закредитованих підрядників, що може поширитися на всю економіку.

За інформацією видання, Трамп повідомив Європейським партнерам, що Путін погодився на зустріч через загрозу вторинних санкцій, зокрема, щодо закупівель російської нафти Індією.

Нагадаємо:

12 серпня уряд РФ готував термінову нараду з представниками найбільших нафтових компаній країни у зв'язку з ситуацією на паливному ринку, де ціни злетіли майже на 50% з початку року.