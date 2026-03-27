Кремль очікує на "великі добровільні внески" від олігархів – ЗМІ

Кремль хоче покращити фінансову ситуацію у Росії за рахунок добровільних внесків олігархів, і деякі з них вже погодилися, вважаючи це "боргом за 90-ті", коли вони запускали бізнес.

Про це йдеться у статті Financial Times.

Видання пише, що очільник Кремля Володимир Путін попросив російських олігархів зробити добровільні внески до бюджету для стабілізації фінансів на тлі війни проти України. FT посилається на джерела, обізнані з розмовою.

Джерела видання повідомили, що Путін звернувся до великої групи бізнесменів із проханням підтримати бюджет. Російський диктатор дав зрозуміти, що має намір продовжувати війну до захоплення решти територій Донбасу, які наразі не контролюються Росією.

Двоє бізнесменів з числа присутніх на зустрічі вже заявили про готовність зробити внески. Зокрема, Сулейман Керімов нібито погодився внести близько 100 млрд рублів, ініціативу підтримав також бізнесмен Олег Дерипаска.

У самому Кремлі визнали факт зустрічі і обговорення внесків, але запевняють, що Путін нічого не просив – мовляв, це була ініціатива самого великого бізнесу.

На запитання журналіста Reuters представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що один з учасників зустрічі "дійсно говорив про те, що для держави він вважає необхідним виділення певної великої, дуже великої суми грошей, і це було його сімейне рішення".

"Це неправда, що Путін звертався з такою проханням", – заявив речник Кремля. Він також наголосив, що йшлося не про фінансування війни.

"Аргументував це один з учасників тим, що переважна більшість учасників зустрічі починали свій бізнес саме в 90-х роках, і в основному, звичайно, цей початок був так чи інакше пов'язаний з державою. І тому зараз багато хто просто вважає своїм обов'язком робити такі внески", — запевнив Пєсков.

За версією видання The Bell, ідея "потрясти бізнес у важкий для країни час" належить голові "Роснефти" Ігорю Сечину – нібито він виклав її в листі Путіну. Пєсков стверджує, що це не так.

Він відмовився назвати ім'я "одного з учасників зустрічі", пославшись на те, що зустріч була закритою.

За даними джерел видання, мільярдер Сулейман Керімов пообіцяв внести 100 млрд рублів, ідею підтримав "ще як мінімум один великий бізнесмен, присутній на зустрічі".

Нагадаємо:

