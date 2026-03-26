Російський уряд очікує на крах 60 вугільних компаній

Російська вугільна промисловість продовжує занурюватися у кризу: 20 компаній вже призупинили видобуток, 14 готові зробити те саме, і кількість збиткових вугільних компаній зростає.

Про це пише The Moscow Times.

"Російська вугільна промисловість — одна з найбільших сировинних галузей економіки, яка налічує 150 тисяч зайнятих і більше 30 моно міст, продовжує занурюватися в найсильнішу з 1990-х кризу", – говориться у публікації.

Кількість збиткових вугільних компаній у країні стрімко зростає: зараз у "червоній зоні" знаходяться 62 підприємства, з яких 20 вже призупинили видобуток, а 14 ухвалили рішення про ліквідацію або консервацію, повідомив заступник міністра енергетики РФ Дмитро Ісламов.

За підсумками минулого року вуглярі отримали сальдований збиток у 408 млрд рублів — рекордний в історії галузі. У мінусі рік закрили три з чотирьох підприємств галузі, зазначає видання.

У поточному році ситуація для вуглярів погіршиться: у російському уряді прогнозують, що сальдований збиток галузі збільшиться ще на 41%, до 576 млрд рублів.

Через санкції вуглярі втратили експортні ринки, високі процентні ставки спричинили боргову кризу, а міцний рубль вдарив по виручці, яка й так страждає через затримки платежів, пише The Moscow Times.

Китай – головний покупць російського вугілля – скорочує імпорт третій рік поспіль: у 2023 році це було 102,1 млн тонн, у 2024-му — 95,1 млн тонн, у 2025-му — 88,8 млн тонн. У січні–лютому 2026 року постачання до КНР скоротилися ще на 15%, до 10,8 млн тонн.

Раніше видання Financial Times писало, що вугільна промисловість Росії стала однією з головних економічних жертв повномасштабної війни РФ в Україні, оскільки санкції, зростання витрат і низькі ціни занурили шахтарів у найгіршу кризу за останні 30 років.

У липні 2024 року видобуток вугілля в Росії впав на 6,7% у річному вираженні, а його загальний обсяг — 31,5 млн тонн — став найнижчим із часів пандемії Covid-19. Російська вугільна промисловість, що поринула в глибоку кризу після ембарго на постачання палива в країни Євросоюзу і зниження світових цін, не вийде з неї в найближчі п'ять років.