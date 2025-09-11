Росія в рецесії, рубль обвалився – Кремль каже, що все "стабільно"
Прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков запевнив, що макроекономічна ситуація в Росії залишається "надійною та передбачуваною", навіть попри обвал рубля й рецесію.
Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.
Заява пролунала на тлі різкого падіння рубля: курс євро вперше з лютого перевищив 100 рублів, долар зріс до 85,91 рубля, а юань — до 12,05.
З середини липня російська валюта втратила 10–12% вартості.
За офіційними даними, економіка РФ двічі поспіль скорочувалася на 0,6% квартал до кварталу, що відповідає визначенню "технічної рецесії". Міністерство економрозвитку фіксує майже повну зупинку річного зростання — лише 0,4% у липні.
Пєсков пояснив падіння рубля "ринковими процесами" та нагадав, що курс валюти завжди викликає суперечки між експортерами та імпортерами.
Нагадаємо:
Економіка Росії має серйозніші проблеми, ніж визнається офіційно, і впродовж наступного року існує реальний ризик системної банківської кризи.