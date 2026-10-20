Уряд розблокував частину видатків на плани стійкості громад, крок за кроком будуть здійснені всі відкладені платежі для місцевих громад, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Про це йдеться у Телеграм-каналі очільника українського уряду.

"Разом з урядовцями, членами НКРЕКП і головою парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП зустрілися з керівниками громад і мерами міст на слуханнях Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України", – розповів Корецький.

Обговорювалася підготовка до зими, ситуація в системі теплокомуненерго. Рішення щодо початку опалювального сезону визначає кожна громада окремо з урахуванням температурного режиму, зауважив прем'єр.

"Уряд виконав усі свої зобов'язання, парламент також ухвалив частину важливих законів для міжнародної фінансової допомоги, що дозволило розблокувати частину видатків, насамперед на плани стійкості громад", – зазначив Корецький.

"Крок за кроком будуть здійснені всі відкладені платежі", – пообіцяв він.

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