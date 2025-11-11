Конфлікт інтересів: НАЗК виявило у чиновників низку порушень

НАЗК склало низку протоколів про адміністративні правопорушення та, зокрема, внесло приписи міністру охорони здоров'я через неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів під час спільної роботи з близькими особами.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

За результатами моніторингу порушення антикорупційного законодавства у вересні–жовтні НАЗК склало низку протоколів про адміністративні правопорушення, внесло приписи та направило обґрунтовані висновки до уповноважених органів, говориться у повідомленні.

Так, НАЗК повідомляє, що склало та направило до суду протокол "стосовно директора департаменту одного з міністерств, який, виконуючи обов'язки державного секретаря, діяв в умовах реального конфлікту інтересів".

"Посадовець встановлював премії та надбавки працівниці, з якою перебував у позаслужбових стосунках", – говориться у повідомленні.

Також складено протокол стосовно директора департаменту Київської міської державної адміністрації, який не повідомив свого керівника про конфлікт інтересів і самостійно ухвалив рішення про власне бронювання від мобілізації через портал "Дія".

НАЗК повідомляє, що направило до Національної поліції України три обґрунтовані висновки щодо порушень керівниками державних установ у сфері управління Міністерства охорони здоров'я. Посадовці діяли в умовах реального конфлікту інтересів, заохочуючи близьких осіб.

За результатами розгляду цих висновків Управління стратегічних розслідувань в Одеській області склало шість протоколів стосовно керівника однієї з установ МОЗ, а Управління стратегічних розслідувань у місті Києві — 88 протоколів щодо тимчасово виконуючого обов'язки керівника державної організації, підпорядкованої Державному управлінню справами.

Усі матеріали направлено до суду для розгляду, зазначає нацагентство.

За результатами перевірок НАЗК внесло чотири приписи міністру охорони здоров'я України через виявлені порушення вимог закону "Про запобігання корупції". Зокрема, через неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів під час спільної роботи з близькими особами.

Крім того, факти потенційного конфлікту інтересів виявлено у Рівненській обласній військовій адміністрації, у відділі державної виконавчої служби в Миколаївській області, у головних управліннях Держпродспоживслужби в Миколаївській та Одеській областях та у Дашівській селищній громаді (Вінницька область).

"Керівникам відповідних установ внесено приписи щодо належного врегулювання фактів конфлікту інтересів, проведення службових розслідувань та притягнення винних до дисциплінарної відповідальності", – говориться у повідомленні.

Крім того, паправлено припис і ректору одного з університетів Вінниччини — "уповноважена особа університету не забезпечила належний розгляд повідомлень про корупцію, що стосувалися самого ректора".

Також внесено приписи керівникам ДПІ головного управління Державної податкової служби України у Миколаївській області та комунальної науково-дослідної установи "Інститут соціально-економічного розвитку міста". Причиною стало непередання корпоративних прав в управління іншій особі у встановлений законом строк.

У приписі Національного агентства міститься вимога усунення вказаних порушень, проведення службового розслідування та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

За результатами внесених приписів призначено відповідні службові розслідування, додали у НАЗК.

Нагадаємо:

У жовтні Національне агентство з питань запобігання корупції виявило 45 корупціогенних факторів у нормативно-правових актах – проєктах урядових постанов тощо.

НАЗК повідомило, що повній перевірці підлягають лише "щорічні" декларації та декларації "при звільненні", НАЗК перевіряє їх у порядку черговості на підставі оцінки ризиків, а також за результатами аналізу інформації, отриманої від громадян, організацій, медіа тощо.

Раніше у НАЗК повідомили, що близько 1,6 тис. повідомлень про корупцію, які Національне агентство з питань запобігання корупції отримало від фізичних осіб, лише близько 20% із цих повідомлень стали основою для подальших заходів реагування.

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило зміни до порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У вересні Національне агентство з питань запобігання корупції завершило 75 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення були виявлені у кожній з перевірених у вересні декларацій.

Національне агентство з питань запобігання корупції скерувало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 25 матеріалів на понад 109 млн грн, за рішенням суду активи можуть бути стягнені на користь держави.

Раніше повідомлялося, що з початку року НАЗК провело 110 контролів щодо повноти заповнення декларацій публічних службовців і встановило у деклараціях недостовірні відомості на понад 180 млн грн.