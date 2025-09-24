В Україні запускають онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності: які умови

В Україні запускають онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в "Дії".

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Відтепер майже всі етапи можна пройти дистанційно: від подання заявки на сертифікацію до апеляції. Єдине, що залишиться офлайн, — це виїзна перевірка на місці", - зазначила Свириденко.

Для операторів та органів сертифікації передбачені окремі кабінети, що дозволить їм швидко обмінюватися документами й коментарями.

Кожен етап має чіткі терміни, а мінімальний час сертифікації становитиме від 1 місяця.

В Україні наразі зареєстровано 125 операторів, більшість - українські, лише 8 з них іноземні.

"Масштабування й пришвидшення розмінування — серед ключових пріоритетів уряду. Адже Україна сьогодні — одна з найбільш замінованих країн світу", - зазначила Свириденко.

Нагадаємо:

За оцінкою Розрахункової палати, близько чверті території України, – понад 13,9 млн га, – зазнали впливу бойових дій. Водночас відновлення безпечного використання цих земель – їх обстеження та розмінування, здійснюється дуже низькими темпами.