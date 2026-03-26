Розмінування земель: уряд спростив умови для агровиробників

Уряд спростив для агровиробників можливість розмінувати їх землі коштом держави: якщо раніше вони мали відкривати в банках спецрахунки, то тепер достатньо буде лише подати заявку.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Також право на покриття витрат на гуманітарне розмінування отримали господарські товариства, 100% акцій яких належать державі і які користуються земельними ділянками державної власності.

Спрощення процесу розмінування для фермерів є вкрай важливим пунктом, вважає заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний.

"Раніше вони ще мусили відкривати в банках ескроу-рахунки, на які зараховувалися кошти для оплати вартості робіт з розмінування. Відтепер це буде здійснювати Центр гуманітарного розмінування. А фермерам достатньо буде лише подати відповідну заявку", — пояснив він.

Водночас бюджетні кошти, перераховані на ескроу-рахунки до 31 грудня 2025 року, й надалі можна використовувати відповідно до раніше підписаного договору.

Державна програма "Гуманітарне розмінування" передбачає повне покриття розмінування земель сільськогосподарського призначення. Участь у програмі можуть взяти сільгоспвиробники, факт забруднення ділянок яких підтверджений Центром гуманітарного розмінування.

Вони також мають відповідати ряду вимог: не перебувати під санкціями РНБО та не мати серед кінцевих власників громадян держави-агресора, не перебувати в процесі банкрутства, ліквідації або припинення діяльності та не бути повʼязаними із сертифікованим оператором ПМД, з яким укладено договір.

Заявку для участі в програмі можна подати тільки через Державний аграрний реєстр (ДАР).

У державному бюджеті на 2026 рік на гуманітарне розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення закладено 2 мільярди гривень.

Загалом з початку роботи програми оператори протимінної діяльності повернули до використання понад 15 тисяч гектарів агроугідь, зазначили у міністерстві.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив зміни до постанови №284 – скористатися програмою компенсації витрат за гуманітарне розмінування зможуть фізособи або самозайняті у сфері сільського господарства.

За оцінкою Розрахункової палати, близько чверті території України, – понад 13,9 млн га, – зазнали впливу бойових дій. Водночас відновлення безпечного використання цих земель – їх обстеження та розмінування, здійснюється дуже низькими темпами.

Раніше повідомлялося, що в Україні запускають онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в "Дії".