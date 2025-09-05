Українські території розміновують дуже низькими темпами – Рахункова палата

Близько чверті території України, – понад 13,9 млн га, – зазнали впливу бойових дій. Водночас відновлення безпечного використання цих земель – їх обстеження та розмінування, здійснюється дуже низькими темпами.

Про це повідомляє Рахункова палата України.

"Через забруднення вибухонебезпечними предметами 9,85 млн га сільськогосподарських земель у 10 регіонах є недоступними для безпечного використання - це майже чверть від площ усіх сільгоспугідь України", – говориться у повідомленні.

З 2022 року і до липня 2025 року розміновано відповідно до національних стандартів в сфері гуманітарного розмінування та повернуто у використання 7,75 тис га сільгоспугідь – це лише 0,08% від площі забруднених сільгоспземель, ще 403 тис. га – повернуто в обробіток аграріям у спрощеному порядку.

"За таких темпів розмінування, повністю очистити сільськогосподарські землі в Україні від небезпечних предметів та повернути їх належним чином в обробіток, вдасться лише приблизно через 83 роки", – зауважує Рахункова палата.

За даними аудиту Рахункової палати, мінне забруднення українських земель має значні наслідки для економіки та безпеки.

За оцінками Інституту глобальних змін Тоні Блера та Міністерства економіки України, щороку країна втрачає близько 11 млрд доларів США валового внутрішнього продукту. А через неможливість обробляти поля експорт аграрної продукції скоротився на 4,3 млрд доларів США щорічно.

В той час як за даними Світового банку бюджет держави недоотримує ще понад 1,1 млрд доларів США податкових надходжень. Водночас оцінені Держекоінспекцією збитки від засмічення та забруднення земельних ресурсів складають понад 1,1 трлн гривень.

"Окрім економічного виміру, забруднення земель вибухівкою ставить під загрозу добробут та життя мільйонів українських громадян. Адже на потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами територіях проживають приблизно 6,4 млн українців", – додають у Рахунковій палаті.

Раніше повідомлялося, що в Україні площа потенційно замінованих земель порівняно з кінцем 2022 року зменшилася на понад 20% і сьогодні становить близько 137 тис. км2. Переважно це сільськогосподарські землі.

З початку 2025 року відбулося 30 аукціонів на розмінування агроземель загальною площею 5,37 тис га. Фінальна вартість робіт за підсумками торгів становить 336,6 млн грн.

Раніше Кабінет міністрів вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення.