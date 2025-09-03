Компенсація вартості української агротехніки: Мінекономіки розподілило кошти

У липні у межах програми "Зроблено в Україні" агрокомпанії подали 530 заявок на компенсацію вартості агротехніки та обладнання на понад 652 млн грн, держава компенсувала 135,9 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Згідно з повідомленням, міністерство затвердило новий розподіл коштів за програмою компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Програма реалізується в межах політики розвитку виробників "Зроблено в Україні".

"За липень агровиробники подали 530 заявок на компенсацію вартості 972 одиниць агротехніки та обладнання на загальну суму понад 652 млн грн (з ПДВ). Компенсація від держави склала 135,9 млн грн", – інформує відомство.

"У липні аграрії подали заявки на часткову компенсацію вартості майже тисячі одиниць агротехніки та обладнання. В переліку покупок є продукція всіх 160 виробників-учасників програми", – Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

"Програма стимулює додатковий попит для всіх підприємств: від великих заводів до ФОПів, які працюють легально та мають у своїй продукції не менше 60% української складової. Це означає нові робочі місця, вчасну сплату податків, підтримку суміжних галузей", — наголосив він.

Серед обладнання: борони різних типів, устаткування для ферм, комплекти для крапельного зрошення польових культур, конвеєри, сівалки, зерносушарки, машини для розкидування зерна, вакуумні напівпричепи-цистерни та багато іншого.

Загалом протягом поточного етапу програми (грудень 2024 – липень 2025) аграрії придбали 5 256 одиниць с/г техніки та обладнання на загальну суму 3,7 млрд грн (з ПДВ). Компенсація від держави склала 777,9 млн грн.

Компенсація 25% вартості (без ПДВ) надається за сільськогосподарські техніку та обладнання, яке має не менше 60% української складової. Для окремих категорій – комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів – діють спеціальні умови.

Перелік агротехніки та обладнання з підтвердженим рівнем локалізації публікується на сайті Мінекономіки. Станом на вересень у Переліку – 13 997 технічних найменувань від 160 виробників.

У 2024 році за програмою компенсації 25% було придбано 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн, нагадують у Мінекономіки.

Нагадаємо:

У червні 412 агровиробників подали заявки на компенсацію вартості 888 одиниць агротехніки та обладнання на загальну суму понад 719 млн грн. Компенсація від держави склала 149,98 млн грн.

Міністерство економіки додало 524 нових найменування до Переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою.

Раніше повідомлялося, що у травні Мінекономіки втретє за рік розширило перелік колісної, будівельної, спеціальної техніки та енергетичного обладнання вітчизняного виробництва, покупці якої можуть отримати 15% компенсації вартості (без ПДВ).

Також повідомлялося, що уряд змінив правила отримання компенсації 25% вартості української сільгосптехніки. Скористатися програмою компенсації зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі.