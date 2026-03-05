На Львівщині до літа планують добудувати меблевий завод

В індустріальному парку "ІнПарк Борислав" на Львівщині на фінальну стадію вийшло будівництво нового заводу з виробництва меблів компанії AMF, завершення будівельних робіт планується на літо.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Сьогодні вже маємо понад три десятки нових підприємств в парках. Будівництво ще одного відвідав на Львівщині. В індустріальному парку "ІнПарк Борислав" (м. Борислав Львівської області) на фінальну стадію вийшло будівництво нового заводу з виробництва меблів", – написав він у Facebook.

Замовником будівництва першого заводу є компанія AMF, яка вже має подібні виробничі потужності у Дніпрі. Обсяг інвестицій лише у цей об'єкт сягне більше $10 млн.

Наразі завершується влаштування сендвіч-панелей та конструкцій даху для першої черги приміщень, яка складає 10 тис м2, але загальна площа всього заводу буде складати 24 тис. кв. м.

Підведені інженерні мережі, триває заливання підлоги та встановлення вікон. Висота стелі виробничого приміщення площею 6 метрів, складської частини – 12 метрів.

"Завершення будівельних робіт планується на літо 2026 року. Після повного запуску заводу на ньому можуть працювати близько 800 працівників", – розповів Кисилевський.

Також у 2026 році в індустріальному парку планується старт будівництва ще одного виробничо-складського приміщення площею 12 тис. кв. м., яке розраховано на малий та середній бізнес. Наразі вже тривають переговори з потенційними резидентами.

"ІнПарк Борислав" займає площу 20 Га. На ділянці є газ середнього тиску. Подачу води та водовідведення забезпечує централізована система міста Борислав. Поруч розташована підстанція на 5 мВт.

Робітників для підприємств індустріального парку планується підвозити з населених пунктів Бориславсько-Дрогобицької агломерації, де живуть близько 110 тисяч людей.

У червні 2024 року Бориславська міська рада встановила для індустріального парку "ІнПарк Борислав" пільгову ставку податку на землю на 10 років. Перші 3 роки ставка податку становитиме 0,25% і поступово збільшуватиметься до рівня 2,1%.

