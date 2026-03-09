Одна з областей може втратити 30-40% озимих: Мінекономіки оцінило стан посівів

Переважна більшість областей втратили не більше за 3-5% посівів озимих культур, Дніпропетровська, Полтавська та Черкаська – близько 10-20%, Вінницька – 20-30%, а Кіровоградська – 30-40%.

Про це розповів заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький в ефірі телеканалу "Суспільне".

Весняна посівна кампанія розпочнеться з затримкою через глибше промерзання ґрунту та триваліший сніговий покрив у частині областей. Водночас аграрії мають необхідні запаси пального, насіння та інших ресурсів.

"Аграрії мають запас основних ресурсів для весняної посівної щонайменше на кілька тижнів, а часто – і на кілька місяців. Це необхідно, адже агровиробництво має довгий цикл: один урожай на рік потребує ретельної підготовки заздалегідь.

Також завчасно закуплено пальне для проведення польових робіт, тому на старті посівної дефіциту ресурсів не спостерігається", – зазначив Висоцький.

Переважна кількість регіонів втратила не більше за 3-5%, у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській близько 10-20%, у Вінницькій – 20-30%, а у Кіровоградській – 30-40%.

Водночас Висоцький каже, що це не створює ризиків для продовольчої безпеки та діяльності господарств, адже озимі культури зазвичай становлять лише 20-30% від загальної структури посівів.

Також він зазначив, що можливе подорожчання пального не має критичного впливу на агровиробництво, оскільки паливо становить близько 10-15% собівартості культур, тому вплив на вартість продукції оцінюється на рівні 1-2%.

Нагадаємо:

Раніше Мінекономіки запустило нову програму держпідтримки – агрострахування, щоб захистити аграріїв від дедалі частіших погодних ризиків та забезпечити стабільність виробництва в умовах кліматичних змін і воєнних викликів.