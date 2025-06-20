На понад 500 позицій розширився перелік техніки, за купівлю якої компенсують 25% ціни

Міністерство економіки додало 524 нових найменування до Переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що загалом у переліку тепер 13 807 найменувань від 157 українських виробників.

Серед нових позицій – сівалки, культиватори, глибокорозпушувачі, борони, обприскувачі, розсадосадильні машини, зерноочисне, зерносушильне та елеваторне обладнання, теплогенератори, обладнання для переробки картоплі, бункери, силоси та зрошувальні системи. З них 517 нових найменувань додали підприємства, які вже беруть участь у програмі. До переліку також увійшли 10 нових виробників.

В Мінекономіки нагадали, що скористатись програмою компенсації можуть тільки агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

За даними відомства, у 2024 році за програмою компенсації 25% було придбано 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.

Нагадаємо:

В травні Мінекономіки цьогоріч втретє розширило перелік колісної, будівельної, спеціальної техніки та енергетичного обладнання вітчизняного виробництва, покупці якої можуть отримати 15% компенсації вартості (без ПДВ).