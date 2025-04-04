Уряд змінив правила отримання компенсації 25% вартості української сільгосптехніки: деталі

Відтепер скористатися програмою компенсації 25% вартості української сільгосптехніки та обладнання зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР). Відповідну постанову сьогодні ухвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Ці зміни — крок до повної відповідності міжнародним зобов’язанням України в рамках Ukraine Facility. Ми врахували в програмі вимогу, згідно з якою до кінця 2025 року 80% державної підтримки агросектору має надаватись через Державний аграрний реєстр", – зазначив заступник Міністра економіки Андрій Телюпа.

Постанова також уточнює вимоги до підтвердження статусу агровиробника: не менше 75% від реалізованої ним продукції за останні 12 звітних податкових періодів мають становити саме сільгосптовари або послуги. Для новостворених підприємств ця вимога розраховується окремо по кожному податковому періоду.

Також уточнено перелік звітних документів, які подають виробники техніки: вилучено застарілу форму №1-П та передбачено використання чинної статистичної звітності.

Нагадаємо:

Міністерство економіки України провело першу у 2025 році виплату за програмою компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки. 126,6 млн грн вже перераховано покупцям техніки вітчизняного виробництва, придбаної у грудні 2024 року та січні 2025 року.