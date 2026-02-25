Уряд розподілив два мільярди гривень на шкільні автобуси

Уряд затвердив розподіл двох мільярдів гривень на придбання шкільних автобусів у 2026 році, за ці кошти громади закуплять понад 540 автобусів.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Уряд затвердив пріоритетність, за якою, у першу чергу автобуси зможуть закупити заклади, які відповідають визначеним категоріям.

Так, ідеться про заклади, які з 2027/2028 навчального року стануть академічними ліцеями та прийматимуть учнів з інших шкіл громади", – зазначила вона.

Також у пріоритеті школи, до яких підвозять дітей із закладів, які ліквідували або реорганізували у 2026 році, спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри.

Крім того, атобуси отримають школи де навчається не менш як 200 дітей та заклади, де навчається понад 100 учнів.

"Обов'язковою умовою отримання субвенції є наявність у закладі освіти власного або розташованого поруч укриття, а також співфінансування з місцевих бюджетів", – зазначила Свириденко.

У той же час, заклади, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, мають пріоритетне право на отримання спеціально обладнаних автобусів у межах кожної з черг.

Свириденко нагадала, що у 2025 році урядова програма "Шкільний автобус" з бюджетом 2,7 млрд грн зі співфінансуванням коштів громад дала змогу придбати близько 700 автобусів українського автовиробництва.

Нагадаємо:

У 2025 році виробництво шкільних автобусів в Україні зросло на 47%, до 728 автобусів, з яких 695 одиниць вироблені за програмою "Шкільний автобус".

На початку минулого року повідомлялося, що уряд виділив 1,6 мільярда гривень на закупівлю 460 шкільних автобусів. Завдяки субвенції громади зможуть придбати новий транспорт або замінити знищений внаслідок війни.

У 2023-2024 роках громади та школи закупили через Prozorro Market 1007 шкільних автобусів на суму понад три мільярда гривень.