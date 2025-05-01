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Мінекономіки розширило перелік вітчизняної техніки, за яку компенсуватиме 15% вартості

Альона Кириченко — 1 травня, 16:45
Мінекономіки розширило перелік вітчизняної техніки, за яку компенсуватиме 15% вартості
Getty Images

Міністерство економіки цьогоріч втретє розширило перелік колісної, будівельної, спеціальної техніки та енергетичного обладнання вітчизняного виробництва, покупці якої можуть отримати 15% компенсації вартості (без ПДВ).

Про це повідомила пресслужба відомства.

За даними Мінекономіки, в оновленому списку вже 563 найменування від 26 заводів-виробників.

Зокрема, до переліку додано 43 нові номенклатурні позиції техніки і обладнання, а також включено нових виробників:

  • ТОВ "Київський машинобудівельний завод" (м. Київ),
  • ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПОЖМАШИНА" (Чернігівська обл.).

Серед нових позицій:

  • тракторні причепи та напівпричепи ("Завод Кобзаренка", Сумська область),
  • автокрани стрілові ( "Київський машинобудівельний завод", м. Київ)
  • пасажирські ліфти ("Завод Євроформат", м. Київ),
  • маніпулятори, причіпи самоскиди, причіпи контейнеровози (ТОВ "Д ЛАЙТ", м. Полтава),
  • автоцистерна пожежна (ТОВ "ПК "ПОЖМАШИНА", Чернігівська обл.).

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