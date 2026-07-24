Компанію, яка ремонтувала мости, змусили повернути до бюджету 23,5 мільйона гривень

БЕБ змусило будівельне підприємство повернути до держбюджету 23,5 мільйона гривень: воно виконувало роботи за бюджетні кошти і не сплатило ПДВ.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"Будівельне підприємство, яке виконувало роботи за бюджетні кошти, не сплатило понад 23,5 млн грн податку на додану вартість. Завдяки роботі детективів ТУ БЕБ у м. Києві всю суму повернуто до державного бюджету", – говориться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство протягом п'яти років ремонтувало мости на автомобільних дорогах державного значення. Крім того, воно встановлювало захист на об'єктах критичної інфраструктури. Роботи виконувалися на замовлення державної установи.

У 2025 році підприємство отримало за них понад 141 млн грн бюджетних коштів.Однак отримані кошти не були відображені у податковій звітності з ПДВ, а податкові накладні не реєструвалися. Унаслідок цього до державного бюджету не надійшло понад 23,5 млн грн ПДВ.

Порушення виявили аналітики ТУ БЕБ у місті Києві під час інформаційно-аналітичної роботи. Підготовлений ними аналітичний продукт став підставою для початку досудового розслідування.

У ході слідства детективи БЕБ спільно з фахівцями Державної податкової служби підтвердили суму завданих державному бюджету збитків.

Ще до повідомлення директору підприємства про підозру компанія перерахувала до бюджету понад 23,5 млн грн несплаченого ПДВ та повністю відшкодувала збитки, повідомляє БЕБ.

Дії керівника підприємства кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України - ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

З огляду на повне відшкодування збитків до суду скеровано клопотання про звільнення підозрюваної особи від кримінальної відповідальності.

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