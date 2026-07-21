Фігурант журналістського розслідування не пройшов атестацію БЕБ

Заступник керівника територіального управління БЕБ на Волині не пройшов атестацію: раніше журналісти виявили, що його родина обросла мільйонними активами.

Про це пише Bihus.Info.

"Фігуранта Bihus.Info Сергія Журавльова звільнили. Він не пройшов атестацію БЕБ", – говориться у повідомленні.

У Бюро економічної безпеки триває атестація працівників, цей процес має "перезавантажити" БЕБ.

Фігурант журналістського розслідування Сергій Журавльов був заступником керівника БЕБ на Волині. "Виявилося, що після початку роботи Журавльова в держорганах його родина обросла мільйонними активами", – зазначено у публікації.

У батька Журавльова з'явилися дорогі автівки та нерухомість, якими користувався сам посадовець. Його сестра купила офісні приміщення, а дружина почала заробляти у сім разів більше, зазначають журналісти.

"Сам Журавльов пояснював більшість активів "інвестиціями" батька. Але за нашими даними чоловік не мав достатніх офіційних доходів. До того ж, батько Журавльова отримав паспорт рф і живе на окупованій території", – зазначає Bihus.Info.

Заступником начальника волинського БЕБ уродженець Дніпра Сергій Журавльов став у липні 2024 року. До того менше року пропрацював на такій же посаді в Чернівецькій області. А ще раніше займався підприємницькою та адвокатською діяльністю, трудився в Державному бюро розслідувань та в органах прокуратури на керівних посадах.

На Волині Журавльов із дружиною Тетяною та донькою орендують будинок на 143 квадрати у селі Тарасове поблизу Луцька у відомого в області забудовника Ігоря Чорнухи, з'ясували журналісти.

Bihus.Info звернули увагу на декларації посадовця, в яких він вказував користування нерухомістю та автівками, які офіційно належать батьку. Наприклад, Сергій Журавльов користувався його автомобілями BMW та Ford Mustang.

Окрім того, у 2021 році батько став власником квартири та паркомісця в житловому комплексі преміум класу "Delmar Lux" у Дніпрі.

За словами Журавльова, батько придбав це помешкання, оскільки, будучи родом з нині окупованої частини Донеччини, не мав житла на підконтрольній Україні території. Однак цим майном відразу почав користуватися сам посадовець.

За даними Antikor.info, серед тих, хто не склав перевірку БЕБ, опинилися також керівник теруправління БЕБ у Чернівецькій області Олег Борисенко та керівник теруправління в Одеській області Сергій Мунтян.

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