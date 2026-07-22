Підпільне виготовлення батарейок: справу передали до суду

За незаконне виготовлення та продаж фальсифікованих батарейок із використанням відомих торговельних марок судитимуть трьох учасників групи – обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Про це інформує Бюро економічної безпеки.

Упродовж 2024–2025 років фігуранти імпортували до України понад 1,4 млн немаркованих батарейок. На Львівщині на них наносили торговельні марки DURACELL та інших брендів, після чого продавали фальсифіковану продукцію по всій Україні.

Слідство встановило, що незаконно промарковано щонайменше 119,2 тис. батарейок. Правовласнику завдано понад п'ять мільйонів гривень збитків.

Трьох фігурантів обвинувачують у незаконному використанні знака для товарів і послуг, одному з них також інкримінують контрабанду товарів (ч. 3 ст. 201-3 КК України).

Оперативний супровід забезпечували співробітники Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ та Департаменту оперативно-розшукової діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо:

Раніше правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам групи, які, за даними слідства, організували на Львівщині виготовлення та продаж фальсифікованих батарейок із незаконним використанням торговельної марки DURACELL.

Раніше у рамках спецоперації Бюро економічної безпеки (БЕБ) припинило діяльність організованої групи, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва та продажу вейпів.

Раніше Бюро економічної безпеки провело масштабну спецоперацію з ліквідації конвертаційного центру, у якому було задіяно понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів.