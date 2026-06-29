Тендерні оборудки: посадовцю комунального підприємства Києва вручили підозру

Детективи БЕБ повідомили про підозру посадовцю комунального підприємства Києва: через його маніпуляції з тендерною документацією за обладнання для аварійних робіт переплатили сім мільйонів гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"Майже 7 млн грн збитків завдано внаслідок закупівлі обладнання для проведення аварійних робіт за завищеними цінами. Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві повідомили про підозру виконувачу обов'язків керівника одного з комунальних підприємств столиці", – говориться у повідомленні.

Слідством встановлено, що посадовець за попередньою змовою з представниками комерційної компанії штучно завищив очікувану вартість закупівлі та забезпечив перемогу заздалегідь визначеного постачальника.

Під час підготовки тендерної документації технічні характеристики були сформовані таким чином, що перевагу отримував конкретний постачальник. Через це інші потенційні учасники ринку, які могли запропонувати аналогічне обладнання за нижчою ціною, були фактично усунуті від участі у закупівлі, пояснює БЕБ.

"Надалі комунальне підприємство уклало договір на постачання тимчасових підтримуючих конструкцій для виконання протиаварійних заходів. Після внесення змін до договору його загальна вартість зросла до понад 46 млн грн", – говориться у повідомленні.

За результатами проведених експертних досліджень встановлено, що фактична вартість поставленого обладнання була суттєво нижчою за сплачену.

Внаслідок реалізації схеми комунальному підприємству та територіальній громаді міста завдано збитків близько 7 млн грн.

Посадовцю повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

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