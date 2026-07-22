Держагентство відновлення програло апеляцію щодо сплати Onur мільярда гривень

Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України програло апеляцію: йому доведеться сплатити турецькій компанії Onur понад мільярд гривень за ремонт траси Київ – Одеса, який відмовився надалі фінансувати ЄБРР.

Про це пише сайт "Наші гроші".

Північний апеляційний господарський суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на рішення Господарського суду міста Києва, за яким воно мало сплатити компанії "Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş." (Туреччина) кошти в сумі 1,09 млрд грн.

Судовий спір стосувався ремонту кількох ділянок траси М-05 Київ – Одеса. Укравтодор у січні 2020 року замовив його компанії "Onur" за результатом тендеру, що проводився поза системою "Прозорро".

Оскільки цей ремонт фінансувався за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку, зазначають "Наші гроші".

"Onur" тоді виграв торги з ціною 65 млн євро, однак через півроку ЄБРР повідомив Мінфіну про призупинення фінансування контракту до завершення розслідування щодо порушень умов проведеного тендеру. Йшлось про фальсифікацію торгів", – говориться у публікації.

Відтак у жовтні 2020 року ЄБРР і в лютому 2021 року Європейський інвестиційний банк скасували фінансування контракту. На той момент "Onur" виконав частину робіт на 11 млн євро і подав до суду щодо стягнення цих коштів з Укравтодору.

У 2021 році Господарський суд міста Києва задовольнив позов "Onur", а потім Укравтодор заплатив представництву компанії "Онур" 347,51 млн грн у якості добровільного виконання рішення суду першої інстанції.

У 2022 році "Onur" розірвав контракт, а в 2023 році видав кінцевий платіжний сертифікат на 21,25 млн євро і 172,45 млн грн ПДВ.

Компанія в 2024 році пішла до суду, щоб стягнути ці кошти з Держвідновлення. Агенція наполягала, що не має підстав для оплати через відсутність фінансування, про яку було відомо підряднику.

У червні 2024 року Госпсуд міста Києва задовольнив позов "Onur" і наказав стягнути із Держвідновлення 1,09 млрд грн. Це 21,25 млн євро основного боргу (918,57 млн грн на день прийняття рішення за курсом НБУ), 172,45 млн грн ПДВ та 1,06 млн грн судового збору.

Суд пояснив це тим, що відсутність у боржника необхідних коштів або взяття ним зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень не звільняє його від обов'язку виконати господарські зобов'язання.

У 2025 році Держвідновлення виграло апеляцію – позивач не навів і не довів належними та допустимими доказами наявності підстав для стягнення з відповідача заявленої до стягнення суми боргу з ПДВ.

На думку апеляції, перша інстанція прийняла рішення на підставі неналежних доказів. Однак Верховний Суд скасував постанову апеляції і повернув справу туди на новий розгляд.

Нині ж, при повторному розгляді в апеляції колегія суддів вирішила, що суд першої інстанції надав належну оцінку доказам по справі та виніс законне обґрунтоване судове рішення, яке відповідає чинному законодавству, фактичним обставинам і матеріалам справи.

Отже, рішення Госпсуду міста Києва від 2024 року про стягнення коштів залишилось у силі.

У травні 2026 року Європейський банк реконструкції та розвитку і "Onur" досягли врегулювання щодо змови на тендері в Україні у 2020 році. Компанію та її 53 дочірні компанії позбавили права брати участь у проєктах, що фінансуються ЄБРР, на один рік і три місяці.

У вересні 2025 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про те, що разом із НАБУ продовжує розслідування двох кримінальних проваджень стосовно корупційних дій службових осіб Укравтодору і компанії "Онур".

Йдеться про можливі розкрадання на ремонті траси М-05 Київ-Одеса по контрактах, отриманих "Онуром" у різні роки. Причому саме по контракту, розкрадання по якому розслідує НАБУ, "Онур" і намагається відсудити 1 млрд грн, пише сайт "Наші гроші".

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Нагадаємо:

Турецька компанія Onur стала єдиним учасником тендеру на ремонт мосту Метро в Києві.

Ізмаїльська філія ДП "Адміністрація морських портів України" за результатами тендеру замовила турецькій Onur Marine Gemi днопоглиблення на 45,90 млн грн без ПДВ.