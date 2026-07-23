Суми просять дотації на відновлення 52 житлових будинків

Суми потребують дотацій для відновлення 52 житлових будинків, пошкоджених російськими ударами – у місцевому бюджеті бракує власних коштів.

Про це повідомив голова Сумської міської військової адміністрації Максим Кривошеєнко.

Першочергових заходів з відновлення потребують 52 пошкоджених ударами багатоквартирних будинки.

"Місцевий бюджет спрямовує необхідні фінанси на відбудову, але враховуючи збільшення масштабів наслідків обстрілів у всіх сферах комунального господарства, все більше відчуває брак власних коштів", – написав він у Телеграм.

Кривошеєнко зазначив, що через щоденні атаки рф Сумська громада зазнає постійних руйнувань – страждає житловий фонд, соціальна інфраструктура та інженерні мережі.

На сьогодні відновлювальні роботи вже тривають на 26 об'єктах житлового фонду: проводяться будівельні роботи, закупівельні процедури, визначено підрядників, розроблено проєктно-кошторисну документацію.

Голова Сумської міської військової адміністрації розповів, що у бюджеті громади на 2026 рік на капітальний ремонт пошкодженого житла закладено 30 млн грн. Водночас станом на 1 липня орієнтовна вартість усіх необхідних робіт перевищує 236 млн грн.

"Місто розраховує на допомогу держави та благодійних організацій, оскільки місцевий бюджет не витримує навантаження, що склалося", – зазначив Кривошеєнко.

Нагадаємо:

Раніше росіяни атакували торговий центр мережі "Епіцентр" у місті Суми, внаслідок чого його було знищено.