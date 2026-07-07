БЕБ змусило комунальників відшкодувати до бюджету понад 13,7 мільйона гривень

Бюро економічної безпеки змусило комунальне підприємство у сфері поводження з відходами відшкодувати до держбюджету понад 13,7 мільйона гривень несплачених податків.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Детективи територіального управління БЕБ у Київській області, які викрили схему ухилення від сплати екологічного податку, забезпечили повернення коштів, говориться у повідомленні.

За даними слідства, підприємство занижувало платежі під час захоронення сміття на міському полігоні.

"Звалище розташоване поруч із містом, тому закон вимагає сплачувати податок за потрійним тарифом. Посадовці цю вимогу ігнорували й звітували за мінімальними ставками, залишаючи мільйони в тіні", – говориться у повідомленні.

Схему викрили аналітики БЕБ, а експертиза підтвердила збитки.

"Керівнику підприємства повідомлено про підозру. Наразі всі 13,7 млн грн уже перераховано до бюджету, а справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення від відповідальності через повну сплату боргу", – зазначили у БЕБ.

Оперативний супровід здійснювала Національна поліція України. Процесуальне керівництво забезпечували прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо:

На Буковині співробітники БЕБ викрили привласнення понад 6,5 млн гривень на утриманні доріг.

Детективи БЕБ повідомили про підозру посадовцю комунального підприємства Києва: через його маніпуляції з тендерною документацією за обладнання для аварійних робіт переплатили сім мільйонів гривень.

Раніше детективи БЕБ вручили підозру посадовцю, який підписав договір на будівництво модульних укриттів для працівників двох теплоелектроцентралей, які виявилися непридатними для використання.

Правоохоронці викрили організовану групу, яка заволоділа 47 млн грн під час закупівлі укриттів для закладів освіти та військових об'єктів на Дніпропетровщині та Чернігівщині, розкрадання ще на 34 млн грн виявили у Чернівецькій та Полтавській областях.