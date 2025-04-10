Пов'язана з Медведчуком компанія постачає товари Mercedes в РФ та на окуповані території України

Російська компанія, пов’язана з обвинуваченим у держзраді Віктором Медведчуком, завозить тягачі німецького бренду Mercedes, виготовлені для китайського ринку, в Росію, та частину з них – на окуповані українські території.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Журналісти встановили, що фірма "Торговый дом "Каникурган" з російського прикордонного міста Благовєщенськ, у 2023 році завезла з Китаю до РФ 52 тягачі німецького бренду Mercedes-Benz. П’ять із них потім опинилися в окупованому Росією Луганську. Їх придбала зареєстрована там російська компанія "ТД ИТС".

Виробник цих тягачів – компанія Beijing Foton Daimler Automotive, спільне підприємство китайської корпорації Foton Motor і німецької Daimler Truck Holding AG, найбільшим акціонером якої є Mercedes-Benz Group AG.

Фірма-виробник автомобілів у відповіді журналістам свою причетність заперечує, але підкреслює, що "поставки, які все ще можуть мати місце – не санкціоновані і, ймовірно, здійснюються через посередників".

Як йдеться в розслідуванні, Із Медведчуком постачальника цих тягачів до Росії, компанію "Торговый дом "Каникурган", повʼязує її власник – Антон Дорноступ, який також володіє фірмою "Новые Проекты". Вона фігурувала в оприлюдненій СБУ розмові, де чоловіки, схожі за голосом на Віктора Медведчука, на той момент уповноваженого на перемовини з РФ від України, та Дмитра Козака, тодішнього заступника голови уряду РФ, обговорюють надання компанії "Новые проекты" дозволу на видобуток газу.

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заборонив реалізацію арештованого майна, пов’язаного з Віктором Медведчуком.

АРМА не змогло скасувати заборону на продаж активів екснардепа Віктора Медведчука.