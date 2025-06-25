Арештований завод Медведчука з виробництва цегли оцінили у 246 мільйонів

Ринкова вартість арештованого заводу "Керамбуд" Віктора Медведчука та його бізнес-партнера Тараса Козака становить 246,2 млн грн згідно з незалежною оцінкою активу.

Про це повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

"Керамбуд" спеціалізується на виробництві будівельної цегли та входить до числа найбільших виробників цього виду продукції у західному регіоні України.

Завод оснащений сучасним високотехнологічним обладнанням німецького виробництва та має повністю автоматизований цикл виробництва.

У травні 2025 року АРМА розпочало конкурс з пошуку управителя для заводу. Наразі тривають попередні ринкові консультації. Після їх завершення Агентство виставить актив на електронному майданчику Prozorro.

За результатами огляду заводу АРМА не виявило порушень чи фактів його використання.

Нагадаємо:

Раніше під час огляду іншого арештованого заводу Медведчука та Козака - ТОВ "Бетонбуд" - працівники АРМА встановили факти його незаконного використання та використання спеціального транспорту, який також було арештовано.

Раніше повідомлялося, що суд заарештував і передав АРМА приховану від фіскальних органів нову партію майна підприємства "Бетонбуд". Завод та ще три активи у Львівській області (ТОВ "Капітал Плаза", 50% ТОВ "Галицьке перехрестя", ТОВ "Трансмонолітавто") було передано в управління АРМА у липні 2024 року.

Пізніше правоохоронці встановили, що на балансі "Бетонбуду" знаходиться невраховане майно: ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення.