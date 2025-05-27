АРМА шукає управителя для заводу, пов'язаного з Медведчуком

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про запуск процедури пошуку управителя для калуського виробника паперової продукції ПрАТ "Сегежа Оріана Україна".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що до активу входить:

- Цілісний майновий комплекс підприємства в місті Калуш;

- Виробничі будівлі та споруди;

- Вісім автомобілів;

- Виробничі лінії та технологічне обладнання;

- Меблі та комп'ютерна техніка.

Крім того, арештований актив включає корпоративні права юридичної особи, а також рухоме та нерухоме майно, розташоване в Івано-Франківській області.

Як повідомляють в АРМА, після проведення ринкових консультацій актив буде опублікований на Prozorro для конкурсного відбору управителя.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів отримало в управління морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів.

За даними БЕБ, компанія-власник майна пов`язана з відомим бізнесменом, до якого рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано персональні санкції.

Як повідомляють джерела ЕП, йдеться про Ігоря Коломойського.