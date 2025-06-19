АРМА зафіксувало незаконне використання арештованого заводу Медведчука

АРМА зафіксувало незаконне використання арештованого заводу, пов’язаного з екснардепом Віктором Медведчуком

Про це у Telegram написала голова АРМА Олена Дума.

"Національне агентство з розшуку та менеджменту активів провело огляд арештованих активів, що належать ТОВ "Бетонбуд". Під час перевірки встановлено факти незаконного використання заводу, який раніше був пов’язаний із віктором медведчуком. Наразі триває процедура пошуку управителя для цього активу", – повідомила вона.

Зокрема, на об’єкті зафіксовано незаконну експлуатацію арештованих потужностей — виготовлення та збут бетонних розчинів, готових для використання. Також виявлено використання спеціального транспорту, призначеного для перевезення продукції.

Огляд здійснювали уповноважені особи центрального апарату АРМА та Західного міжрегіонального територіального управління нацагентства.

Наразі АРМА направлено низку запитів до: Національної поліції України (щодо отримання інформації з камер відеоспостереження), Львівської міської ради (щодо доступу до систем моніторингу руху транспортних засобів) та Державної служби України з безпеки на транспорті (отримання даних про маршрути, габаритно-ваговий контроль та інші характеристики транспортних перевезень).

Крім того, Західному МТУ АРМА надано доручення перевірити показники одометрів кожного транспортного засобу, наявність технічних паспортів та ключів та місцезнаходження машин.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що суд заарештував і передав АРМА приховану від фіскальних органів нову партію майна підприємства "Бетонбуд". Завод та ще три активи у Львівській області (ТОВ "Капітал Плаза", 50% ТОВ "Галицьке перехрестя", ТОВ "Трансмонолітавто") братів Козака та Медвечука було передано в управління АРМА у липні 2024 року.

Пізніше правоохоронці встановили, що на балансі Бетонбуду знаходиться невраховане майно: ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення.

Раніше повідомлялося, що СБУ та НАБУ зібрали масштабну доказову базу у справі нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" і повідомили про підозру Медведчуку та його спільникам за заволодіння нафтопроводом. Екснардеп залучив до схеми третіх осіб, які згодом обійняли керівні посади на підприємстві, що "приватизувало" нафтопровід.