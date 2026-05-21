Найбільший банк України може вийти на європейський ринок

Державний Приватбанк, найбільший український банк, у своєму розвитку орієнтується на перспективу за настання необхідних умов вийти на європейський ринок.

Про це заявив глава правління Мікаель Бьоркнерт на пресконференції в Києві у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми – амбітний банк", – сказав він.

"Я згоден з Мікаелем, що не слід виключати й того, що, можливо, нам варто також подумати про вихід за межі України, коли настане відповідний час", – підтримав голову правління голова наглядової ради Нільс Мелнґайліс.

Бьоркнерт наголосив, що Приватбанк має готуватися до вступу України в ЄС, який рано чи пізно відбудеться.

"Ми повинні бути тими, хто знає всі правила та адаптує наш бізнес, бачить, які найкращі практики існують у Європі, і насправді є найсильнішим українським банком, який може допомогти українському бізнесу вести бізнес у Європі", – зауважив голова правління.

Член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко уточнив, що серед близько 18 млн клієнтів банку близько 3 млн через війну переїхали у Європу, але потім частина з них повернулася, тож зараз за кордоном перебувають близько 1,5 млн.

Щодо можливої приватизації Приватбанку, який був націоналізований наприкінці 2016 року, глава наглядової ради Мелнґайліс зазначив, що бачить завдання наглядової ради у тому, щоб банк був готовий до приватизації, коли б не було прийнято відповідне рішення.

"Я вважаю, що цілком очевидно: зараз, мабуть, не найкращий час для продажу чого-небудь в Україні, особливо з огляду на наш масштаб і розмір", – зазначив голова наглядової ради.

Загальні активи Приватбанку, за даними Нацбанку, на 1 березня 2026 року становили 963,77 млрд грн (23% від загального обсягу).

У першій чверті 2026 року прибуток Приватбанку до оподаткування досяг 25,9 млрд грн., що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, чистий прибуток становив 12,8 млрд грн.