Колишній "регіонал" збудував біля Тернополя велику ферму

На Тернопільщині агрохолдинг "Агропродсервіс" народного депутата Івана Чайківського відкрив першу чергу реконструйованої молочно-товарної ферми.

Про це пише Zaxid.net.

Загалом, проєктом передбачено будівництво сучасного комплексу на п’ять тисяч голів великої рогатої худоби та створення близько 100 робочих місць, повідомили в Тернопільській обласній раді.

"Агрохолдингом "Агропродсервіс" володіє сім’я народного депутата Івана Чайківського. Він заснував приватне агропромислове підприємство в 1999 році. За кілька десятків років фірма перетворилася в корпорацію "Агропродсервіс", а в 2022 році під контролем корпорації відкрили індустріальний парк "Західноукраїнський промисловий ХАБ", – пише Zaxid.net.

Це вже не перше підприємство, яке цього року відкриває агрохолдинг. У липні 2025 року неподалік Тернополя відкрили завод з виробництва овочевих консервів. Підприємство виробляє овочеві консерви, соління, а також напівфабрикати із вакуумованих овочів.

"Свою політичну кар’єру Іван Чайківський починав з "Партії регіонів". У 2010-2014 роках його обрали депутатом Тернопільської районної ради від цієї партії, очолював однойменну фракцію в районній раді", – зазначає Zaxid.net.

"У 2016-2018 роках був головою Тернопільської обласної організації Аграрної партії України, а в 2019 році обраний народним депутатом Верховної Ради України як самовисуванець. У парламенті він став секретарем Комітету з питань аграрної та земельної політики і членом депутатської групи "За майбутнє".

