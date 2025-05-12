Гостаможслужба сообщила, когда поляки начнут акцию протеста на границе

Польские перевозчики начнут анонсированную акцию протеста на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Дорогуск - Ягодин" 12 мая в 16:00.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба со ссылкой на оперативную информацию польских таможенников.

Отмечается, чтоорганизаторы запланировали на это время пресс-конференцию, на которой должны объяснить общественности свои мотивы перекрытия международной трассы.

"Протестующие планируют ограничить пропуск грузовиков через крупнейший грузовой таможенный пост на украинско-польской границе до 1 транспортного средства в час в каждом направлении. К слову, это в 25 раз меньше, чем предусмотрено украинско-польскими межправительственными договоренностями", - говорится в сообщении.

Однако, по информации таможни,пропуск автобусов (в обоих направлениях), гуманитарной помощи и цистерн с топливом на въезд в Украину будет осуществляться беспрепятственно.

Напомним:

Польские перевозчики анонсировали проведение акции протеста с 12 мая возле пункта пропуска "Дорогуск", одного из ключевых на польско-украинской границе. Организаторы протеста выражали свое недовольство наличием электронной очереди в Украине, которая заменила физические очереди грузовиков. Также они обвиняли украинских перевозчиков в снижении ставок на перевозки и вытеснении с рынка.

Госпогранслужба сообщила, чтодвижение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей может быть затруднено из-за акции протеста польских перевозчиков. Она может продолжаться в течение четырех месяцев.