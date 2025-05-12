Польські перевізники можуть кілька місяців блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею може бути ускладненим через акцію протесту польських перевізників. Вона може тривати впродовж чотирьох місяців.

Про це попередила Державна прикордонна служба.

За інформацією, яка надійшла від представників Прикордонної варти Республіки Польща, 12 травня може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку "Дорогуськ", що навпроти українського "Ягодин".

Як поінформувала польська сторона, у зв’язку з такими діями пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватися з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд.

Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, пропускатимуть безперешкодно.

У ДПСУ повідомили, що станом на 11:40 рух вантажних автомобілів здійснюється без змін, однак просять водіїв врахувати цю інформацію під час планування перетину кордону через "Ягодин – Дорогуськ".

Нагадаємо:

Польські перевізники анонсували проведення акції протесту з 12 травня біля пункту пропуску "Дорогуськ", одного з ключових на польсько-українському кордоні. Організатори протесту виказували своє незадоволення наявністю електронної черги в Україні, яка замінила фізичні черги вантажівок. Також вони звинувачували українських перевізників у зниженні ставок на перевезення та витісненні з ринку.

У 2024 році польська сторона обмежувала в'їзд та виїзд українських вантажівок.