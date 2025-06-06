"Укрзалізниця" запускає додаткові рейси київської електрички: розклад

"Укрзалізниця" запускає додаткові рейси київської електрички щопівгодини.

Про це йдеться в Telegram-каналі Kyiv City Express.

До графікових електричок додаються такі рейси:

Святошин – Дарниця:

(Д01) 11:00 - 11:52.

(Є01) 11:09 - 11:58.

(Д02) 12:00 - 12:52.

(Є02) 12:09 - 12:58.

(Д03) 13:00 - 13:52.

(Є03) 13:09 - 13:58.

(Д04) 14:00 - 14:52.

(Є04) 14:09 - 14:58.

(Д05) 15:00 - 15:52.

(Є05) 15:09 - 15:58.

Дарниця – Святошин:

(Д01) 12:01 - 12:50.

(Є01) 13:07 - 12:59.

(Д02) 13:01 - 13:50.

(Є02) 13:07 - 13:59.

(Д03) 14:01 - 14:50.

(Є03) 14:07 - 14:59.

(Д04) 15:01 - 15:50.

(Є04) 15:07 - 15:59.

(Д05) 16:01 - 16:50.

(Є05) 16:07 - 16:59.

"Прямуватимуть поїзди диспетчерським розкладом, який не зазначений у наших графіках, даючи дорогу пасажирським поїздам далекого сполучення. В цілому можна розраховувати на рейс кожні 30 хвилин по кожній зі станцій протягом усієї доби 6 червня", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця"-"Лівобережна" червоної лінії метро.

Усі поїзди Kyiv City Express курсують за розкладом.