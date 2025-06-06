Альтернатива метро: київська електричка продовжує курсувати за розкладом

Усі поїзди Kyiv City Express курсують за розкладом.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Поки колеги з метрополітену працюють над відновленням пошкодженої лінії, Kyiv City Express допомагає мешканцям лівого берега дістатися на правий без зайвих труднощів. Усі поїзди КСЕ курсують за розкладом", – зазначають в УЗ.

Як повідомляє перевізник, мешканці Дніпровського району, де пошкоджено лінію метрополітену, можуть скористатися станціями міської електрички: Русанівка, Лівобережна, Дарниця, Березняки.

Нагадаємо:

Унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця"-"Лівобережна" червоної лінії метро.