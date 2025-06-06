Альтернатива метро: київська електричка продовжує курсувати за розкладом
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Усі поїзди Kyiv City Express курсують за розкладом.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
"Поки колеги з метрополітену працюють над відновленням пошкодженої лінії, Kyiv City Express допомагає мешканцям лівого берега дістатися на правий без зайвих труднощів. Усі поїзди КСЕ курсують за розкладом", – зазначають в УЗ.
Як повідомляє перевізник, мешканці Дніпровського району, де пошкоджено лінію метрополітену, можуть скористатися станціями міської електрички: Русанівка, Лівобережна, Дарниця, Березняки.
Нагадаємо:
Унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця"-"Лівобережна" червоної лінії метро.