На відновлення роботи всієї червоної лінії метро Києва потрібна орієнтовно доба

Унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця"-"Лівобережна" червоної лінії метро.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Наземна частина станцій "Дніпро" - "Лісова" тимчасово закриті на вхід та вихід. На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт – доба", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поїзди курсують лише між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна" з інтервалом орієнтовно 6 хвилин.

В КМДА повідомили, що до повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій.

Нагадаємо:

Через обстріли російських окупантів 2167 родин лівого берега Києва залишились без електропостачання.

В ніч на 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії. Внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Чотири людини загинули, 20 отримали поранення.