"Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы киевской электрички: расписание

"Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы киевской электрички каждые полчаса.

Об этом говорится в Telegram-канале Kyiv City Express.

К графиковым электричкам добавляются такие рейсы:

Святошин - Дарница:

(Д01) 11:00 - 11:52.

(Є01) 11:09 - 11:58.

(Д02) 12:00 - 12:52.

(Є02) 12:09 - 12:58.

(Д03) 13:00 - 13:52.

(Є03) 13:09 - 13:58.

(Д04) 14:00 - 14:52.

(Є04) 14:09 - 14:58.

(Д05) 15:00 - 15:52.

(Є05) 15:09 - 15:58.

Дарница - Святошин:

(Д01) 12:01 - 12:50.

(Є01) 13:07 - 12:59.

(Д02) 13:01 - 13:50.

(Є02) 13:07 - 13:59.

(Д03) 14:01 - 14:50.

(Є03) 14:07 - 14:59.

(Д04) 15:01 - 15:50.

(Є04) 15:07 - 15:59.

(Д05) 16:01 - 16:50.

(Є05) 16:07 - 16:59.

"Будут следовать поезда по диспетчерскому расписанию, которое не указано в наших графиках, давая дорогу пассажирским поездам дальнего следования. В целом можно рассчитывать на рейс каждые 30 минут по каждой из станций в течение всех суток 6 июня", - говорится в сообщении.

Напомним:

В результате массированного обстрела столицы повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница"-"Левобережная" красной линии метро.

Все поезда Kyiv City Express курсируют по расписанию.