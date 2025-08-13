З Києва до Львова та Вінниці їздитимуть додаткові поїзди

У другій половині серпня між Києвом та Вінницею і Львовом їздитимуть додаткові поїзди.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Це стає можливим завдяки збільшенню ефективності використання вагонів: одразу після прибуття зі свого основного рейсу, замість "відпочинку" в депо, наші вагони мчать у наступну подорож, встигаючи зробити ще одне "коло" між своїм основним маршрутом", – зазначає перевізник.

Тож на окремі дати серпня призначаються такі додаткові рейси:

№ 249/250 Київ — Львів

Відправлення з Києва та Львова: 18 та 19 серпня

№ 243/244 Київ — Львів

Відправлення з Києва та Львова: 16, 17, 20 серпня

№ 775/776 Київ — Вінниця

Відправлення з Києва та Вінниці 31 серпня.

Як інформує УЗ, ці поїзди відправлятимуться складом зі звичайних спальних вагонів Укрзалізниці, але з місцями для сидіння.

