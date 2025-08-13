З Києва до Львова та Вінниці їздитимуть додаткові поїзди
У другій половині серпня між Києвом та Вінницею і Львовом їздитимуть додаткові поїзди.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
"Це стає можливим завдяки збільшенню ефективності використання вагонів: одразу після прибуття зі свого основного рейсу, замість "відпочинку" в депо, наші вагони мчать у наступну подорож, встигаючи зробити ще одне "коло" між своїм основним маршрутом", – зазначає перевізник.
Тож на окремі дати серпня призначаються такі додаткові рейси:
№ 249/250 Київ — Львів
Відправлення з Києва та Львова: 18 та 19 серпня
№ 243/244 Київ — Львів
Відправлення з Києва та Львова: 16, 17, 20 серпня
№ 775/776 Київ — Вінниця
Відправлення з Києва та Вінниці 31 серпня.
Як інформує УЗ, ці поїзди відправлятимуться складом зі звичайних спальних вагонів Укрзалізниці, але з місцями для сидіння.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" призначила ще два поїзди з Києва до Івано-Франківська, завдяки яким пасажири отримають 1028 додаткових місць щодоби в обидва боки.
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №265/266 Київ – Одеса.