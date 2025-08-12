Між Києвом та Одесою курсуватиме додатковий потяг: дати й час відправлення

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №265/266 Київ – Одеса.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Потяг вирушатиме з Києва 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 8:40 та прибуватиме до Одеси о 18:08.

З Одеси поїзд відправлятиметься 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня об 11:27 і прибуватиме до Києва о 20:20.

В складі поїзда - купейні вагони з місцями для сидіння, повідомляє УЗ.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" призначила ще два поїзди з Києва до Івано-Франківська, завдяки яким пасажири отримають 1028 додаткових місць щодоби в обидва боки.