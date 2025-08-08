"Укрзалізниця" призначила два нових поїзди з Києва до Івано-Франківська: графіки руху
"Укрзалізниця" призначила ще два поїзди з Києва до Івано-Франківська, завдяки яким пасажири отримають 1028 додаткових місць щодоби в обидва боки.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
З 19 серпня курсуватиме новий денний поїзд №751/752 Київ — Івано-Франківськ, сформований з сидячих вагонів-трансформерів 1-го та 2-го класу.
Графік руху: щоденно, окрім середи
№751/752 Київ → Івано-Франківськ
▫️ Відправлення з Києва: 08:27
▫️ Зупинка у Львові: 15:01–15:20
▫️ Прибуття до Франківська: 17:20
№752/751 Івано-Франківськ → Київ
▫️ Відправлення з Франківська: 09:30
▫️ Зупинка у Львові: 11:30–11:50
▫️ Прибуття до Києва: 18:38
В УЗ підкреслили, що з 25 серпня по 4 вересня прибуття до Києва — о 18:04.
Крім того, з 18 серпня курсуватиме поїзд №149/150 Івано-Франківськ — Київ. Він складатиметься з тих же вагонів-трансформерів, що й поїзд №751, але вже в купейному форматі.
№150/149 Івано-Франківськ → Київ
▫️ Відправлення: 21:32
▫️ Прибуття: 07:10
№149/150 Київ → Івано-Франківськ
▫️ Відправлення: 20:29
▫️ Прибуття: 05:39
"Для тих, хто прямує до Яремчі, Татарова, Ворохти, Ясіні або Рахова, з'явиться додаткова можливість дістатися навіть у разі відсутності місць на прямі потяги", – зазначає перевізник.
Із нічного експреса №149/150 можна пересісти на:
приміський поїзд №6404/6403 Івано-Франківськ — Яремче, а далі —
поїзд №6441 Коломия — Ділове.
Із денного поїзда №751/752 — пересадка на:
приміський дизель-поїзд №6402/6401 Івано-Франківськ — Ворохта
Ця опція працює в обидва боки — і з поверненням до Києва, підкреслили в УЗ.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди зі Львова до Ворохти на серпень.