"Укрзалізниця" призначила два нових поїзди з Києва до Івано-Франківська: графіки руху

"Укрзалізниця" призначила ще два поїзди з Києва до Івано-Франківська, завдяки яким пасажири отримають 1028 додаткових місць щодоби в обидва боки.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

З 19 серпня курсуватиме новий денний поїзд №751/752 Київ — Івано-Франківськ, сформований з сидячих вагонів-трансформерів 1-го та 2-го класу.

Графік руху: щоденно, окрім середи

№751/752 Київ → Івано-Франківськ

▫️ Відправлення з Києва: 08:27

▫️ Зупинка у Львові: 15:01–15:20

▫️ Прибуття до Франківська: 17:20

№752/751 Івано-Франківськ → Київ

▫️ Відправлення з Франківська: 09:30

▫️ Зупинка у Львові: 11:30–11:50

▫️ Прибуття до Києва: 18:38

В УЗ підкреслили, що з 25 серпня по 4 вересня прибуття до Києва — о 18:04.

Крім того, з 18 серпня курсуватиме поїзд №149/150 Івано-Франківськ — Київ. Він складатиметься з тих же вагонів-трансформерів, що й поїзд №751, але вже в купейному форматі.

№150/149 Івано-Франківськ → Київ

▫️ Відправлення: 21:32

▫️ Прибуття: 07:10

№149/150 Київ → Івано-Франківськ

▫️ Відправлення: 20:29

▫️ Прибуття: 05:39

"Для тих, хто прямує до Яремчі, Татарова, Ворохти, Ясіні або Рахова, з'явиться додаткова можливість дістатися навіть у разі відсутності місць на прямі потяги", – зазначає перевізник.

Із нічного експреса №149/150 можна пересісти на:

приміський поїзд №6404/6403 Івано-Франківськ — Яремче, а далі —

поїзд №6441 Коломия — Ділове.

Із денного поїзда №751/752 — пересадка на:

приміський дизель-поїзд №6402/6401 Івано-Франківськ — Ворохта

Ця опція працює в обидва боки — і з поверненням до Києва, підкреслили в УЗ.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди зі Львова до Ворохти на серпень.