Из Киева во Львов и Винницу будут ездить дополнительные поезда

Во второй половине августа между Киевом и Винницей и Львовом будут ездить дополнительные поезда.

Об этом сообщает Укрзализныця.

"Это становится возможным благодаря увеличению эффективности использования вагонов: сразу после прибытия из своего основного рейса, вместо "отдыха" в депо, наши вагоны мчатся в следующее путешествие, успевая сделать еще один "круг" между своим основным маршрутом", - отмечает перевозчик.

Поэтому на отдельные даты августа назначаются такие дополнительные рейсы:

№ 249/250 Киев - Львов

Отправление из Киева и Львова: 18 и 19 августа

№ 243/244 Киев - Львов

Отправление из Киева и Львова: 16, 17, 20 августа

№ 775/776 Киев - Винница

Отправление из Киева и Винницы 31 августа.

Как информирует УЗ, эти поезда будут отправляться составом из обычных спальных вагонов Укрзализныци, но с местами для сидения.

Напомним:

"Укрзализныця" назначила еще два поезда из Киева в Ивано-Франковск, благодаря которым пассажиры получат 1028 дополнительных мест ежесуточно в обе стороны.

Укрзализныця назначила дополнительный поезд №265/266 Киев - Одесса.