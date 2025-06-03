Між Києвом та Трускавцем курсуватиме додатковий потяг: дати

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг №159/160 з Києва до Трускавця.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Як зазначає УЗ, поїзд курсуватиме 5, 12, 14, 15, 19-22 та 26 червня в обох напрямках.

З Києва — відправлення о 10:16, у Трускавець — прибуття о 19:37.

Зворотно — відправлення з Трускавця о 09:03, прибуття в Київ о 19:11.

За інформацією УЗ, у складі поїзда — пасажирські вагони купейного типу, але з місцями для сидіння. Непарні номери місць — біля вікна, парні — біля проходу.

Квитки вже у продажу — у застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в касах.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" продовжила обмеження маршруту низки поїздів західного напрямку до станціі Ворохта. Обмеження діяли через продовження ремонтних робіт після просадки колії на дільниці у Закарпатській області.

Пасажирів цих рейсів доставляли автобусними трансферами в обох напрямках з кінцевих станцій скорочених маршрутів.

27 травня "Укрзалізниця" завершила ремонт на дільниці, де просів грунт і відновила рух пасажирських поїздів.