Между Киевом и Трускавцом будет курсировать дополнительный поезд: даты
"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №159/160 из Киева в Трускавец.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Как отмечает УЗ, поезд будет курсировать 5, 12, 14, 15, 19-22 и 26 июня в обоих направлениях.
Из Киева - отправление в 10:16, в Трускавец - прибытие в 19:37.
Обратно - отправление из Трускавца в 09:03, прибытие в Киев в 19:11.
По информации УЗ, в составе поезда - пассажирские вагоны купейного типа, но с местами для сидения. Нечетныеномера мест - возле окна, четные - возле прохода.
Билеты уже в продаже - в приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах.
Напомним:
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" продлила ограничения маршрута ряда поездов западного направления до станции Ворохта. Ограничения действовали из-за продолжения ремонтных работ после просадки пути на участке в Закарпатской области.
Пассажиров этих рейсов доставляли автобусными трансферами в обоих направлениях с конечных станций сокращенных маршрутов.
27 мая "Укрзализныця" завершила ремонт на участке, где просел грунт и возобновила движение пассажирских поездов.