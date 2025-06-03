Между Киевом и Трускавцом будет курсировать дополнительный поезд: даты

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №159/160 из Киева в Трускавец.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Как отмечает УЗ, поезд будет курсировать 5, 12, 14, 15, 19-22 и 26 июня в обоих направлениях.

Из Киева - отправление в 10:16, в Трускавец - прибытие в 19:37.

Обратно - отправление из Трускавца в 09:03, прибытие в Киев в 19:11.

По информации УЗ, в составе поезда - пассажирские вагоны купейного типа, но с местами для сидения. Нечетныеномера мест - возле окна, четные - возле прохода.

Билеты уже в продаже - в приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах.

Напомним:

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" продлила ограничения маршрута ряда поездов западного направления до станции Ворохта. Ограничения действовали из-за продолжения ремонтных работ после просадки пути на участке в Закарпатской области.

Пассажиров этих рейсов доставляли автобусными трансферами в обоих направлениях с конечных станций сокращенных маршрутов.

27 мая "Укрзализныця" завершила ремонт на участке, где просел грунт и возобновила движение пассажирских поездов.