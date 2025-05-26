"Укрзалізниця" продовжила обмеження руху для поїздів до Ворохти

"Укрзалізниця" продовжила обмеження маршруту низки поїздів західного напрямку до станції Ворохта.

Про це пресслужба "Укрзалізниці" повідомила у Telegram.

Обмеження діють через продовження ремонтних робіт після просадки колії на дільниці у Закарпатській області.

"Відновлення інфраструктури на дільниці Ясіня—Вороненко триває, тож Укрзалізниця продовжує обмеження маршруту низки поїздів західного напрямку до станціі Ворохта", – зазначено у повідомленні.

Повідомляється, що 26 травня до/з Ворохти курсуватимуть такі поїзди:

№95/96 Київ — Рахів — Київ;

№5/6 Запоріжжя — Ясіня — Запоріжжя;

№15/16 Харків — Ясіня — Харків;

№25/26 Одеса — Ясіня — Одеса;

№357/358 Київ — Ясіня — Київ;

№33/34 Кривий Ріг — Ясіня — Кривий Ріг.

"Як і раніше, пасажирів цих рейсів доставлятимуть автобусними трансферами в обох напрямках з кінцевих станцій скорочених маршрутів", – повідомляє УЗ.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, 23 травня російські війська атакували залізницю в Чернівецькій області. За інформацією УЗ, внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" аналізує можливі рішення щодо єврооблігацій та покращення ліквідності. У липні 2026 року товариство має виплатити значну частину заборгованості по єврооблігаціях, що в сукупності з необхідністю подальшого забезпечення фінансування капітальних інвестицій і поточних витрат для безперебійних залізничних перевезень та післявоєнного відновлення, несе невизначеність щодо погашення єврооблігацій.