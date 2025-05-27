"Укрзалізниця" відновила рух поїздів на Закарпатті

"Укрзалізниця" завершила ремонт на дільниці, де просів грунт і відновила рух пасажирських поїздів.

Про це "Укрзалізниця" повідомила у Telegram.

"Укрзалізниця" завершила ремонтні роботи на перегоні Ясіня – Вороненко з випередженням останніх прогнозованих термінів. З 27 травня, рух пасажирських поїздів тут відновлюється в обох напрямках", – зазначено у повідомленні.

УЗ повідомляє, що з міркувань безпеки поїзди курсуватимуть ділянкою зі зниженою швидкістю, що може спричинити незначні затримки до 15 хвилин після станції Ясіня. У зворотному напрямку затримки планується оперативно надолужувати.

Минулого тижня на цій дільниці у Закарпатській області сталась просадка ґрунту. І 26 травня пасажирські поїзди курсували ще до/з станції Ворохта.

УЗ повідомляла, що її карʼєри перейшли на цілодобовий режим роботи, щоб забезпечити постійне відвантаження необхідної кількості щебня для ремонту.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" продовжила обмеження маршруту низки поїздів західного напрямку до станціі Ворохта. Обмеження діяли через продовження ремонтних робіт після просадки колії на дільниці у Закарпатській області. Пасажирів цих рейсів доставляли автобусними трансферами в обох напрямках з кінцевих станцій скорочених маршрутів.

Також повідомлялося, 23 травня російські війська атакували залізницю в Чернівецькій області. За інформацією УЗ, внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає.