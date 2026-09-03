У серпні перевезення зерна залізницею скоротилося на третину

У серпні залізницею перевезено 1,3 млн тон зернових, що на третину менше, ніж у липні, при чому суттєво зросла кількість вагонів зі збіжжям, які прямували до портів Дунаю.

Про це пише профільний сайт RAIL.insider.

За даними заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерія Ткачова, у серпні середньодобовий обсяг навантаження зернових становив 39,2 тис. т. Це на 22,5% менше, ніж минулого місяця. Порівняно із серпнем торік показник зменшився на 55%.

Перевезено залізницею у серпні 1 млн 296,5 тис. т збіжжя. Порівняно із липнем показник скоротився на 34,7%, до серпня торік — на 53,9%.

В експортному сполученні зернових транспортовано 672,2 тис. т. Показник на 58% менший, ніж у липні, а порівняно із серпнем 2025 року — на 74%.

У напрямку західних прикордонних переходів перевезено 61% із загального обсягу. Ще 8% вантажів перевезено на експорт у напрямку портів Великої Одеси.

Водночас суттєво зросла кількість вагонів зі збіжжям, що прямували на експорт через порти Дунаю.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця збільшила середньодобову передачу зерна через західні прикордонні переходи порівняно з липнем, але при цьому інфраструктура використовується лише на чверть потужностей.

У серпні через прикордонні переходи з Польщею було перевезено 1,7 мільйони тонн вантажів, що на 215 тисяч тон більше, ніж у липні – збільшився середньодобовий обсяг передачі вагонів.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця збільшила середньодобову передачу зерна через західні прикордонні переходи порівняно з липнем, але при цьому інфраструктура використовується лише на чверть потужностей.