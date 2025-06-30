Китай продемонстрував свою зброю, яка спричиняє блекаут

Китай продемонстрував нову бомбу, яка може вивести з ладу електростанції.

Про це повідомляє The South China Morning Post.

"Китайська державна телерадіокомпанія опублікувала відео, на якому показано новий тип графітової бомби, здатної вивести з ладу електростанції супротивника і спричинити "повну втрату електроенергії" в районі, на який спрямована атака", – йдеться у повідомленні.

"Анімація, поширена державним мовником, показує графітову бомбу, призначену для виведення з ладу систем управління та контролю", – пише видання.

"На одному з каналів соціальних мереж, який веде CCTV, з'явилося анімаційне відео, на якому видно, як бомба запускається з наземного транспортного засобу і викидає 90 боєприпасів у формі циліндрів", – пише The China South Morning Post.

Циліндри відскочили після удару, перш ніж вибухнути в повітрі, розкидаючи тонкі, хімічно оброблені вуглецеві нитки, призначені для короткого замикання високовольтної енергетичної інфраструктури.

Азійські медіа пишуть про те, що "бомба-блекаут" призначена для виведення з ладу електростанцій противника шляхом повної втрати електроенергії на значній території (щонайменше 10 тис кв. м).





Відмітимо, що значно раніше United States Naval Institute попереджав, що Китай і Росія мають можливість зруйнувати енергосистему США і послабити військовий потенціал некінетичним першим ударом – не лише за допомогою електромагнітного впливу ядерної і неядерної зброї, але й за допомогою кібератак.

Електромагнітний імпульс може бути спричинений і неядерною зброєю, хоча її вплив, як правило, більш географічно обмежений. Електричні і магнітні поля, що виникають в результаті, можуть взаємодіяти з електричними або електронними системами, створюючи шкідливі стрибки струму і напруги. Він може спричинити вигоряння або деградацію компонентів чи підсистем, а також вивести систему з ладу. Комбіновані кібервійни можуть вивести з ладу великі частини їхньої електромережі та інших критично важливих інфраструктур.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що загроза вторгнення Китаю на Тайвань зростає й інвестори виводять капітал, але не мають чіткого плану дій зі своїми активами на випадок конфлікту. Агентство Reuters писало, що інвестори побоюються, що якщо Китай спробує взяти під контроль територію, яку вважає "священною", це може покласти край Тайваню як окремому ринку зі своєю валютою та ідентичністю.

Раніше повідомлялося також, що Іспанія зіштовхнулася з ще одним блекаутом, коли не працювали телефони та був відсутній Інтернет. Всі мобільні мережі в Іспанії зникли, лише через чотири тижні після того, як країна постраждала від загальнонаціональних відключень.

28 квітня близько полудня в Іспанії та Португалії сталось раптове відключення електроенергії. Цілі міста залишились без світла та Інтернету, зупинили роботу аеропорти, метро та залізничне сполучення. На дорогах по всій Іспанії та Португалії ускладнений рух, оскільки перестали працювати світлофори.

Згодом повідомлялося, що асштабний блекаут у Європі стався через "екстремальне коливання температури" у внутрішніх районах Іспанії.