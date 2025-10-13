Китай починає брати спецзбір з американських суден

Від 14 жовтня у китайських портах почнуть брати додатковий збір з суден, які пов'язані із Сполученими Штатами Америки. Так Пекін відповів на рішення США запровадити додаткові збори для суден, що належать китайськими компаніями.

Про це пише видання Global Times.

"Згідно з повідомленням, опублікованим Міністерством транспорту Китаю, запроваджується спеціальний збір за портові послуги для суден, пов'язаних з США", – говориться у повідомленні.

Йдеться про судна, що належать чи експлуатуються американськими юридичними або фізичними особами, ті, що мають 25 і більше відсотків власності або контролю з боку США, про судна, що ходять під прапором США й такі, які були побудовані в країні.

Якщо судно заходить у кілька китайських портів під час одного рейсу, спеціальний збір стягуватиметься лише в першому порту заходу. Одне й те саме судно платитиме збір не більш ніж за п’ять рейсів протягом одного року.

Збір становитиме 400 юанів (56 доларів США) за тонну; починаючи з 17 квітня 2026 року він становитиме вже 640 юанів за тонну; з 17 квітня 2027 року — 880 юанів, а з 17 квітня 2028 року — 1 120 юанів.

Рішення про введення зборів набуває чинності одночасно з введенням американської портової плати для суден, пов'язаних із Китаєм.

У Міністерстві транспорту КНР закликали США "негайно виправити свої неправомірні дії" та припинити "необґрунтоване пригнічення китайської судноплавної галузі".

Збори США, запроваджені в рамках розслідування адміністрації Трампа, спрямовані проти "недобросовісних практик Китаю" у морському, логістичному та суднобудівному секторах.

Розпочате на початку 2025 року розслідування дійшло висновку, що Китай використовує неринкові політики для домінування у світовому суднобудуванні, де китайські верфі минулого року виготовили понад тисячу комерційних суден, у той час як у США — менше десять.

Представник США з торгівлі (USTR) остаточно затвердив ці заходи у травні 2025 року, запровадивши збори, що починаються від $80 за тонну для суден, що належать або експлуатуються китайськими компаніями, та вищі з $23 за тонну або $154 за двадцятифутовий еквівалентний контейнер (TEU) для операторів не з Китаю, які фрахтують китайський флот.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що свіжі санкції США щодо експорту іранських нафтопродуктів завдають удару по китайському нафтопереробному гіганту Sinopec. Вони націлені на термінал, через який держкомпанія обробляє близько п’ятої частини свого імпорту сирої нафти.

США оголосили про нові санкції проти понад 50 осіб, підприємств і суден, які, за їхніми даними, експортують іранські нафтопродукти та скраплений газ на мільярди доларів.

Китай оголосив про широкі експортні обмеження на рідкісноземельні елементи і пов'язані технології, посилюючи свій вплив на критично важливі мінерали напередодні очікуваної цього місяця зустрічі президента США Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна.

У березні адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що у США мають намір стягувати портові збори з будь-якого судна, що входить до складу флоту, у якому є кораблі, побудовані в Китаї або зареєстровані під китайським прапором.

Тоді повідомлялося, що судновласники та фрахтувальники коригують умови оренди суден, щоб пристосуватися до очікуваних багатомільйонних портових зборів, які адміністрація Трампа планує запровадити для суден китайського виробництва.