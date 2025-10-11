США почали запроваджувати санкції проти нафтових портів Китаю

Останні санкції США щодо експорту іранських нафтопродуктів завдають удару по китайському нафтопереробному гіганту Sinopec: вони націлені на термінал, через який держкомпанія обробляє близько п’ятої частини свого імпорту сирої нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Оголошені в четвер санкції ще більше ускладнюють відносини США й Китаю напередодні запланованих цього місяця переговорів президентів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Крок став відповіддю на рішення Китаю посилити контроль за експортом рідкоземів і відображає намір Вашингтона й надалі обмежувати нафтову торгівлю Ірану з його найбільшим клієнтом.

Компанія Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co. Ltd, наполовину належна логістичному підрозділу Sinopec, увійшла до списку Мінфіну США разом із танкерами, що перевозять іранську нафту та ЗВГ, а також однією незалежною китайською НПЗ.

За даними США, термінал Rizhao Shihua в районі Ланьшань міста Жичжао (провінція Шаньдун) приймав іранську нафту з суден, що перебувають під санкціями.

Нагадаємо:

США оголосили про нові санкції проти понад 50 осіб, підприємств і суден, які, за їхніми даними, експортують іранські нафтопродукти та скраплений газ на мільярди доларів.

Китай оголосив про широкі експортні обмеження на рідкісноземельні елементи і пов'язані технології, посилюючи свій вплив на критично важливі мінерали напередодні очікуваної цього місяця зустрічі президента США Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна.