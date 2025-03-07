США готуються ввести портові збори для кораблів, пов'язаних із Китаєм – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа стягуватиме портові збори з будь-якого судна, що входить до складу флоту, у якому є кораблі, побудовані в Китаї або зареєстровані під китайським прапором.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на проєкт указу.

Згідно з документом, цей крок має на меті відродити американське суднобудування та знизити вплив Китаю на глобальну судноплавну індустрію.

Офіс торгового представника США раніше пропонував стягувати збори в розмірі до 1,5 млн дол із суден китайського виробництва, що заходять в американські порти.

"Національна безпека та економічне процвітання Сполучених Штатів знаходяться під загрозою через недобросовісну торговельну практику Китайської Народної Республіки в морському, логістичному та суднобудівному секторах", – йдеться в проєкті указу.

Наразі проєкт указу не містить формулювання, яке вказує на те, що портові збори будуть накладені, якщо судна китайського виробництва становлять 25% або більше.

Крім того, не вказана точна сума зборів, і не пояснюється, як вони будуть розраховуватися.

США також планують вимагати від своїх союзників введення подібних заходів, інакше вони можуть бути піддані санкціям.

Запровадження цих зборів може серйозно вплинути на найбільших контейнерних перевізників, таких як китайська COSCO, швейцарська MSC, данська Maersk, тайванська Evergreen Marine та інші оператори суден, що займаються перевезенням сипучих вантажів, пального і автомобілів.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, на частку китайських суднобудівників припадає понад 50% усієї вантажопідйомності торговельних суден, що виробляються у світі щороку.

При цьому у виданні нагадують, що у 1999 році цей показник становив лише 5%.

Нагадаємо:

BlackRock домовилася про купівлю двох великих портів на Панамському каналі у їхнього власника з Гонконгу за 22,8 мільярда доларів на тлі тиску з боку Дональда Трампа, який заявляв про надмірний вплив Китаю на стратегічний водний шлях.

У своїй промові на інавгурації, говорячи про зовнішню політику, Трамп пообіцяв повернути контроль над Панамським каналом, який "експлуатує Китай", а також перейменувати Мексиканську затоку на Американську затоку.