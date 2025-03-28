Судновласники кинулися змінювати контракти в очікуванні податку США на судна Китаю

Судновласники та фрахтувальники коригують умови оренди суден, щоб пристосуватися до очікуваних багатомільйонних портових зборів, які адміністрація Трампа планує запровадити для суден китайського виробництва.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Конкретні деталі плану Вашингтона щодо підтримки американського суднобудування поки що невідомі, і Офіс торгового представника США (USTR) ще не оприлюднив остаточні пропозиції щодо запланованих зборів.

Однак галузь уже готується до можливих ризиків, додаючи до контрактів нові положення, які перекладають витрати на податки частково або повністю на компанії, що орендують китайські судна, кажуть джерела.

У деяких нових договорах, подібних до тих, що покривають витрати, пов’язані з вантажами, передбачено, що всі збори та податки, якщо їх запровадить USTR, оплачуватиме фрахтувальник. Інша версія договору встановлює ліміт для витрат судновласника, а решту суми покриватиме орендар.

За останні роки судноплавна галузь швидко адаптувалася до серйозних викликів – від конфліктів на Близькому Сході до санкцій проти нафтового сектору Росії. Проте невизначеність щодо нового податку США викликає значне занепокоєння у галузі, яка є основою світової торгівлі.

Одне з головних питань для судновласників – як саме в кінцевому підсумку визначатиметься "китайське судно".

USTR наразі розглядає можливість введення різних рівнів зборів, починаючи з мита до $1 млн за кожен захід судна до порту. За деякими оцінками Clarksons, сума може зрости до $3,5 млн за портовий візит, якщо судно не лише побудоване в Китаї, але й експлуатується китайським оператором, який також замовив нове судно в Китаї.

За даними Clarksons, понад третину торгового флоту у світі становлять судна, побудовані в Китаї.

Деякі компанії, що займаються перевезенням високоцінних вантажів, як-от нафта, зможуть компенсувати додаткові витрати. Власники контейнерних суден вважають, що через великий обсяг вантажу новий податок, розподілений між контейнерами, буде майже непомітним.

Однак для перевізників дешевших товарів, таких як свіжі фрукти, нові збори можуть означати необхідність перекласти витрати на споживачів, що може негативно вплинути на їхній бізнес.

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