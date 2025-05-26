Китай опрацьовує новий план імпортозаміщення – Bloomberg

Уряд Китаю розглядає нову версію своєї стратегії щодо збільшення виробництва високотехнологічних товарів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Десять років тому влада КНР запустила програму "Made in China 2025", яка передбачала досягнення зниження залежності від імпорту в ключових секторах економіки.

Bloomberg повідомляє, що нову програму розвитку КНР влада ще готує. Ймовірно, програма розвитку Китаю на наступну п'ятирічку не афішуватиме аналогічних принципів, але збереже колишній вектор, переконані аналітики агентства.

Піднебесна має намір зберегти міцні позиції у виробництві, навіть незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп прагне репатріювати більше заводів в США, говориться у публікації.

На тлі торговельних переговорів зі США влада Китаю намагатиметься не афішувати свою зацікавленість в імпортозаміщенні. Дональд Трамп зацікавлений у перенесенні підприємств на територію США і збільшенні імпорту американської продукції в Китай. Збереження поточного курсу розвитку китайської економіки могло б не сподобатися американській стороні, пояснює Bloomberg.

План на наступне десятиліття може бути зосереджений на технологіях, включаючи обладнання для виробництва мікросхем. Однак, щоб уникнути критики з боку західних країн, це також може не вказуватися прямо..

Пекін прагне зберегти внесок виробничого сектору у валовий внутрішній продукт (ВВП) стабільним у середньо- та довгостроковій перспективі.

Довгострокові цілі політичного керівництва Китаю залишаються незмінними: до 2049 року країна має перетворитися на провідного виробника багатьох категорій товарів.

Bloomberg пише, що з тринадцяти виділених галузей і технологій Китаю вдалося вибитися у світові лідери в п'яти категоріях, у семи інших країна наближається до такого статусу.

Влада КНР зацікавлена в тому, щоб зберегти частку промислового виробництва в структурі ВВП країни на рівні нинішніх 24,9%. При цьому частку внутрішнього споживання доведеться піднімати, оскільки в умовах торговельних переговорів зі США розраховувати на активний експорт китайських товарів стає складніше.

Зараз внутрішнє споживання становить близько 40 % у структурі ВВП Китаю, але низка найбільших економік світу цю частку у себе на ринку підтримують у діапазоні від 50 до 70 %. До слова, інвестиції в економіку КНР сягають 40 % ВВП країни, а це дуже високий показник, він вдвічі перевищує американський, говориться у статті.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що країни "Групи семи" почали обговорення можливого введення мит на китайські товари, які надходять у надлишку і мають низьку вартість. На порядку денному стоїть питання координації дій країн-членів для боротьби з перевиробництвом і"недобросовісними" ринковими практиками. Це може включати нові кроки, спрямовані на обмеження надлишкових поставок з Китаю.

Деякі провідні демократії звинувачують китайські онлайн-платформи на кшталт Temu і Shein у масовому постачанні на свої ринки дешевих товарів.

Також повідомлялося, що зниження ціни на iPhone на третину на основних китайських електронних комерційних платформах – це свідчення про зміну стратегії Apple на китайському ринку.

Як зазначив сайт Techwireasia, повільна економіка Китаю зробила споживачів більш чутливими до цін, тоді як зростаючий націоналізм робить покупку китайського більш привабливою. А програма субсидій, призначена для стимулювання внутрішнього споживання, стала зброєю проти іноземних брендів.

Також повідомлялося, що китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв надати 66 мільярдів юанів (9,2 мільярда доларів) кредитних ліній країнам CELAC (країни Латинської Америки і Карибського басейну) для підтримки їхнього розвитку. Кредитні лінії будуть деноміновані в юанях, що є частиною більш широких зусиль з популяризації китайської валюти в регіоні.

Також варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив, що Apple доведеться платити 25% мита, якщо телефони, що продаються в країні, не будуть вироблені в її межах. Акції Apple впали на 2,5% на передінвестиційних торгах після попередження Трампа, потягнувши за собою зниження ф'ючерсів на американські фондові індекси.

Також повідомлялося, що Трамп дав зрозуміти, що не боїться покарати Mattel, Hot Wheels, Uno, American Girl та інших за відмову перенести своє виробництво в США.

Трамп пригрозив Mattel 100% митом на її товари. Адже компанія, відома брендом Barbie, не хоче перенести виробництво іграшок з Китаю в США, хоч і збирається здійснити релокацію в інші країни. Цього року компанія переносить виробництво 500 своїх іграшок з Китаю до Індії та інших країн.

Навіть із митами, в США все одно надто високі витрати, щоб виробляти доступні іграшки навіть для американського споживача, зауважив Інон Крейц, голова та генеральний директор Mattel.